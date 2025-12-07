विज्ञापन

बिहार में खुलेगा 1 करोड़ नौकरियों का पिटारा, जानें किन सेक्टरों में निकलेंगी जॉब्स

Bihar Sarkari Naukri Vacancy 2025: नागर विमानन विभाग राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण, विस्तार और उड़ान योजना को तेज गति देगा. इससे व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं के लिए कई सेक्टर में नौकरियां तैयार होंगी.

Bihar Sarkari Naukri Vacancy 2025: बिहार सरकार जल्द ही राज्य के युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों लाने वाली हैं. जो लोग बिहार में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये खबर बेहद ही काम की है. बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के खातिर तीन नए विभाग, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय (एमएसएमई) और राज्य विपणन प्रोत्साहन निगम के गठन की शुक्रवार को घोषणा की. एक अधिकारी के अनुसार, नव निर्मित विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार अगले पांच वर्षों यानी 2030 में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए.''

युवा और कौशल विकास पर फोकस

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सरकार की योजना है कि लाखों युवाओं को उद्यमिता, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कौशल आधारित रोजगार से जोड़ा जाए. इसके लिए विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा ताकि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे इंडस्ट्री, कंपनियों और सरकारी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके. यानी अब ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी.

उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव, रोजगारपरक पढ़ाई पर जोर

उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. विशेष रूप से तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स, रिसर्च व इनोवेशन, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा।सरकार चाहती है कि बिहार का हर युवक पढ़ाई पूरी होने के बाद सीधे रोजगार के योग्य बन सके. यानी डिग्री के साथ कौशल और नौकरी दोनों.

हवाई सेवा के विस्तार से नई नौकरियां

नागर विमानन विभाग राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण, विस्तार और उड़ान योजना को तेज गति देगा. इससे व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं के लिए कई सेक्टर में नौकरियां तैयार होंगी. हवाई अड्डों के आसपास विकसित होने वाले आर्थिक क्षेत्र में होटल, परिवहन, कारोबारी संस्थान और निर्माण कंपनियों को भी लाभ मिलेगा.

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर

सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम बना रही है। इसके तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खेती, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, उत्पादन व सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और युवाओं को अपने ही जिले में काम मिल सकेगा.

