तीनों भर्तियों के लिए आयोग ने अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं. इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप जिस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़ी शर्तें अच्छे से पढ़ लें.

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 1907 पदों पर निकाली वैकेंसी, इस लिंक पर जाकर करें अप्लाई
हॉस्टल मैनेजर के कुल 91 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने तीन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी हैं. जो भी योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो तुरंत अप्लाई कर दें. भर्ती फॉर्म को केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा. बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने हॉस्टल मैनेजर, वर्क इंस्पेक्टर और डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और आवेदन प्रक्रिया  5 दिसंबर से दोबारा शुरू की गई है. दरअसल प्रक्रिया पहले 10 अक्टूबर से शुरू होनी थी जो कि एक महीना चलनी थी. लेकिन किन्हीं कारण से उस समय ये प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी. लेकिन अब विभाग ने एक बार फिर से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. जो कि 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलने वाली है.

कैसे भरे फॉर्म-

  1. उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं.
  2. यहां पर आपको आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा. 
  3. इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर दें और सबमिट कर दें. 

किस पद पर निकाली गई कितनी वैकेंसी

हॉस्टल मैनेजर

हॉस्टल मैनेजर के कुल 91 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.  बी.एससी में ग्रेजुएट तथा होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

डेंटल हाइजीनिस्ट

डेंटल हाइजीनिस्ट में कुल 702 पदों पर भर्ती की जानी है. मान्यता प्रापत विश्वविद्यालय बोर्ड से 12वीं पास बिहार या अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी में 2 साल का डिप्लोमा.

डेंटल हाइजीनिस्ट

10वीं पास और आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल/सर्वेयर/प्लंबर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण. कुल 1114 पदों पर नियुक्ति होनी है.

