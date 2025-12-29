MPPKVVCL Vacancy 2025: बिजली विभाग में लाइन अटेंडेंट के लिए नौकरी, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

MPPKVVCL Vacancy 2025: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार अवसर आया है. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है. अगर आप तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 4,009 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए mpwz.co.in पर जाना होगा.
वैकेंसी डिटेल्स
- पद का नाम लाइन अटेंडेंट (Line Attendant)
- टोटल वैकेंसी- 4,009 पद.
- सैलरी (Salary) 18,000 से 42,700 रु हर महीने दिए जाएंगे साथ ही सरकारी भत्ते मिलेंगे.
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु 40 साल (सामान्य वर्ग के लिए) के लिए SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
सामान्य (General) और OBC के लिए 1,200 रु फीस है. वहीं SC और ST (केवल MP के मूल निवासी) के लिए 600 रु फीस देनी होगी.
