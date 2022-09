UP Police Constable Vacancy 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, डिटेल चेक करें

UP Police Constable Vacancy 2022: इस भर्ती अभियान के माध्यम से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 534 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.

UP Police Constable Vacancy 2022: यूपी पुलिस में भर्ती होने की इच्छा लेकर लाखो नौजवान भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे है थे. उन सभी उम्मीदवारों के लिए यूपी पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन (UP Police Recruitment 2022) जारी कर दिया गया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से महिला और पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों की डायरेक्ट भर्ती (UP Police Constable Vacancy) की जाएगी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस कांस्टेबल के रूप में सीधी भर्ती (UP Police Constable Direct Bharti) के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक उम्मीदवार 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मोड में ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. भर्ती से संबंधित जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे उपलब्ध है.