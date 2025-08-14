आपदा में सबसे पहले पहुंचने वाली फोर्स NDRF में कैसे मिलती है नौकरी? इतनी मिलती है सैलरी

NDRF Job Vacancy: इन दिनों उत्तराखंड में भारी तबाही और आपदाओं के दौरान NDRF की टीम आम लोगों की मदद कर रही है. केवल यहीं नहीं देश में कहीं भी अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो NDRF की टीम मदद के लिए पहुंच जाती है. इनका काम ही है लोगों को बचाने और राहत पहुंचाना. लोगों की मदद करना और उनकी जरूरतों को पूरी करना एक सोशल वर्क भी है, जिसे करके आप बहुत ही सुखद महसूस करेंगे. लेकिन जरा सोचिए अगर आपको इसके लिए सरकार की तरफ से पैसे मिले और एक सरकारी नौकरी की तरह सभी सुविधाएं तो आपके लिए सोने पर सुहागा होने जैसा होगा. NDRF में नौकरी पाना चाहते हैं तो पहले जानिए इस भर्ती के लिए क्या है योग्यता और सैलरी सहित सभी डिटेल्स जानकारी.

सेंट्रल फोर्सेस के अंदर कई तरह के बल काम करते हैं आपक CRPF, CISF का नाम तो सुना होगा जो सेंट्रल के अंदर आते हैं और यह बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. ठीक उसी तरह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) भी काम करता है. NDRF में शामिल होना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें सीधी भर्ती (Direct Recruitment) कम होती है.

NDRF में भर्ती की क्या है प्रक्रिया

NDRF में सीधे भर्ती नहीं होती है, यहां पर काम करने के लिए Deputation के जरिए शामिल होना पड़ता है. यानी आपको पहले किसी अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) जैसे कि BSF, CRPF, CISF, ITBP या SSB में भर्ती होना पड़ेगा. इन फोर्सेस में भर्ती के लिए कुछ एग्जाम पास करने होंगे. सबसे पहले आपको कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित GD (जनरल ड्यूटी) परीक्षा पास करनी होगी.

एक बार जब आप किसी पैरा-मिलिट्री फोर्स में शामिल हो जाते हैं, तो आपको वहां 4 से 5 साल तक सेवा देनी होती है. इस दौरान आपको अपनी ड्यूटी में अच्छा परफॉर्मेंश देना होगा, इसके बाद आप NDRF में Deputation के लिए आवेदन कर सकते हैं. वक्त-वक्त पर NDRF की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाते हैं.

आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग में आपको मैनेजमेंट, इस ट्रेनिंग में आपको आपदा प्रबंधन, बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता सहित टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है.

इतनी मिलती है सैलरी

NDRF के जवानों को एक अच्छी सैलरी और कई तरह के अलावेंसेस मिलते हैं. वेतन उनकी रैंक और अनुभव के आधार पर तय होता है.

कांस्टेबल का प्रारंभिक वेतन लगभग ₹20,000 से ₹25,000 प्रति माह होता है, जो भत्तों के साथ बढ़ जाता है.

इंस्पेक्टर को लगभग ₹40,000 से ₹50,000 या उससे अधिक का वेतन मिल सकता है.

इसके अलावा, NDRF के जवानों को जोखिम और कठिनाई भत्ता (Risk and Hardship Allowance) भी मिलता है, जो उनकी सैलरी के एक्स्ट्रा दी जाती है. उन्हें चिकित्सा सुविधा, आवास भत्ता, और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं.

ये भी पढ़ें-बिहार के कॉलेजों में प्रोफेसरों की जरूरत, 590 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी, कोई आयु सीमा नहीं