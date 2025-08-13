इस बैंक में 500 पदों पर निकली जर्नलिस्ट की भर्ती, शुरू हो चुका है आवेदन, यहां जानिए कैसे करें अप्लाई

Bank of Maharasthra Officers recruitment 2025 : बैंक की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महाराष्ट्र बैंक सुनहरा मौका दे रही है. बीओएम (Bank of Maharasthra) ने जर्नलिस्ट पदों पर उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के माध्यम से Bank of Maharasthra जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल -2 के कुल 500 पदों पर नियुक्ति करेगा. इस पद के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे. इस पद के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है, जो 30 अगस्त तक चलेगा.

SBI Clerk waiting list out 2025 : SBI क्लर्क भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट हुई जारी, यहां करिए चेक

वैकेंसी डिटेल्स

इस पद के लिए भारत सरकार या उसके रेगुलटरी बॉडीज द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सभी सेमेस्टर/ वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों (एससी/एसटी/OBC/PWBD के लिए 55 प्रतिशत) के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री/इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री या चार्टर्ड एकाउंटेंट होना आवश्यक है.

वहीं, इस पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 22 साल और अधिकतम 35 होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि उम्मीदवारों की आयु गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर होगी.

आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी औक EWUS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1180 रूपये देना होगा जबकि एससी, एसटी और PWBD कैटेगरी को 118 रूपये.

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें

नोटिफिकेशन लिंक

आवेदन लिंक

