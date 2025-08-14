विज्ञापन

Bihar Sarkari Naukri: बिहार के हेल्थ सेक्टर में सरकारी नौकरी, 37 साल है उम्र सीमा

Bihar Govt Jobs: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से नेत्र सहायक  (Ophthalmic Assistant) के पदों पर वैकेंसी निकाली है.

नई दिल्ली:

Bihar Health Sector Jobs 2025: बिहार में इन दिनों कई अलग-अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं. प्रोफेसर और पुलिस की भर्ती के बाद अब बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से नेत्र सहायक  (Ophthalmic Assistant) के पदों पर वैकेंसी निकाली है. वैकेंसी के लिए जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर लें. आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 यानी आज से शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक है. उम्मीदवार लास्ट डेट का इंतजार न करें अप्लाई कर लें. इस वैकेंसी के जरिए 220 पदों को भरा जाएगा. 

नेत्र सहायक  (Ophthalmic Assistant) की इस भर्ती के लिए म्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा. योग्यता सहित सभी जानकारी आगे दी गई है. 

Ophthalmic Assistant Vacancy Eligibility

उम्मीदवारों के पास आईएससी बायोलॉजी या गणित विषय या/10+2 बायोलॉजी या गणित के साथ ऑप्टोमेट्री में दो साल का डिप्लोमा या एनपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में नेत्र सहायक के रूप में दो वर्ष की ट्रेनिंग की होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले अप्लाई कर लें. एज की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम उम्र में आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग है और अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरूष)  के लिए 37 वर्ष है. अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरूष) -37 वर्ष.

Bihar Health Sector Jobs 2025 Notification

अधिकतम उम्र

पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) -40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग / EWS (महिला) -40 वर्ष
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) -42 वर्ष

