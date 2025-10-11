UPPSC PCS Prelims 2025: रविवार को एग्जाम, जानिए शिफ्ट टाइमिंग और जरूरी नियम

UPPSC PCS Prelims 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस और ACF-RFO 2025 प्रीलिम्स एग्जाम रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी. परीक्षा 75 जिलों के कुल 1,435 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 6,26,387 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं. अगर आप भी इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो इस आर्टिकल में जानिए शिफ्ट, टाइम, जरूरी नियम और गाइडलाइन, ताकि बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें.

UPPSC PCS प्रीलिम्स पेपर शिफ्ट और समय

UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. ध्यान रहे कि परीक्षा केंद्र के गेट पहली शिफ्ट में 8:45 बजे और दूसरी शिफ्ट में 1:45 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचना अनिवार्य है.

परीक्षा केंद्र पर क्या करें और क्या लाएं

परीक्षा केंद्र पर आने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए. प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और कोई भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य है.

PCS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी नियम

बायोमीट्रिक जांच (आईरिस स्कैन या फेसियल रिकॉग्निशन) के बाद ही प्रवेश मिलेगा.

एडमिट कार्ड पर होलोग्राम चस्पा किया जाएगा.

ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन साथ लाना अनिवार्य है.

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताब, कॉपी, बैग जैसी चीजें बैन है.

OMR शीट जमा करने तक एग्जाम रूम से बाहर नहीं जा सकते.

UPPSC PCS प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न और सिलेबस

UPPSC पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी. परीक्षा का कुल अंक 400 हैं. पहली पाली, जो सामान्य अध्ययन के लिए होगी, इसमें 150 प्रश्न शामिल होंगे. जबकि दूसरी पाली सीसैट के लिए होगी. इसमें 100 प्रश्न होंगे. दोनों पालियों की परीक्षा ओएमआर शीट पर भरी जाएगी और समय 2 घंटे है.

UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा मेंसुरक्षा व्यवस्था

हर कक्षा में 24 अभ्यर्थियों पर कम से कम एक CCTV कैमरा लगा होगा.

एंट्री प्वॉइंट, कंट्रोल रूम और अन्य जरूरी जगहों की लाइव मॉनिटरिंग होगी.

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और खत्म होने के 1 घंटे बाद तक CCTV चालू रहेंगे.

हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी.

हर 100 अभ्यर्थियों पर एक पुरुष और महिला कर्मचारी होंगे.

80 अभ्यर्थियों पर एक बायोमीट्रिक ऑपरेटर होगा.

ये भी पढ़ें-19 साल की उम्र में AI स्टार्टअप का CEO बना मुंबई का यह लड़का, सिलिकॉन वैली के दिग्गज हुए फैन