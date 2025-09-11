UP PET Result Date: कब जारी होगा यूपी पीईटी रिजल्ट, जान लीजीए लेटेस्ट अपडेट

UP PET Result 2025 Date: यूपी पीईटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को पूरी यूपी में आयोजित की गई. लाखों की संख्या में इस परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हुए थे. UPSSSC ने प्रोविजनल आंसर-की भी जारी कर दिया है. इसके बाद अब उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों के आकंडे देखा जाए तो यूपी पीईटी 2025 के नतीजे एक से दो महीने में जारी हो सकते हैं. प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर-की जारी किया जाएगा. हालांकि, आयोग की ओर से अभी परिणाम घोषित करने की कोई तिथि तय नहीं की गई है.

2023 में तीन महीने बाद आया था रिजल्ट

साल 2023 की बात करें तो 28 व 29 अक्टूबर को आयोजित पीईटी का परिणाम 29 जनवरी को जारी किया गया था. पिछली बार 6,83,126 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. यानी रिजल्ट जारी होने में समय लग सकता है. उम्मीदवारों को अभी रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए. पिछले साल के नंबरों के आधार पर निकाले गए तीन से चार विज्ञापनों के मामले कोर्ट में लंबित है. पीईटी-2025 का रिजल्ट आने के बाद विभागों से जो नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे.

तीन साल तक मान्य होगा स्कोर

इस बार पीईटी स्कोर तीन साल तक वैलिड रहेगा. यानी तीन साल तक यूपी के ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि आयोग हर साल पीईटी की परीक्षा करवाता है.

UP PET रिजल्ट के बाद इतने पदों पर निकलेगी भर्ती

रिजल्ट ( UPSSSC PET Result 2025) जारी होने के बाद ग्रुप सी पदों के लिए बंपर भर्तियां निकलने वाली है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के जरिए से भर्तियों के प्रस्ताव को भेजने का निर्देश दिया है. यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव के लिए मुहर लगा दिया है.

