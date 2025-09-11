UP Govt Jobs: PET रिजल्ट के बाद आने वाली है 44000 पदों पर भर्तियां, जानिएं कहां कितनी होगी वैकेंसी

UP Sarkari Naukri Vacancy 2025: यूपी पीईटी परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. लेकिन इससे पहले पीईटी वालों के लिए अच्छी खबर आई है. यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव के लिए मुहर लगा दिया है. यानी रिजल्ट ( UPSSSC PET Result 2025) जारी होने के बाद ग्रुप सी पदों के लिए बंपर भर्तियां निकलने वाली है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई-अधियाचन के जरिए से भर्तियों के प्रस्ताव को भेजने का निर्देश दिया है.
डिटेल्स नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग द्वारा शासन को जो डेटा उपलब्ध कराई है, उसमें 868 भर्तियों के अधिक प्रस्ताव मिले. इनमें कुल 44778 पद पर भर्तियां की जाएंगी. इन भर्तियों में अभी योग्यता आरक्षण, आदि जैसे जरूरी नियम की चर्चा नहीं की है. आयोग ने जिन प्रस्तावों में खामियां थी, उन्हें विभागों को वापस भेजते हुए इसमें सुधार का निर्देश दिया है. इन भर्तियों में बताया गया है कि आयु सीमा और योग्यता क्या योग्यता होनी चाहिए.
UP Vacancy Details 2025: इन पदों पर होगी इतनी भर्तियां
- लेखपाल के 7994
- तकनीकी सेवा के 5431
- कनिष्ठ सहायक के 4582
- अधिशासी अधिकारी के 320 पद
- मत्स्य अधिकारी 105
- होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397
- बीजीसी तकनीशियन के 255
- कंपाउंडर 560
- आबकारी सिपाही 564
- सहायक विकास अधिकारी 545
- सहायक बोरिंग तकनीशियन 419 पद हैं.
सबसे ज्यादा पद अकांउटेंट के हैं
इस बार ग्रुप सी के पदों के लिए सबसे ज्यादा लेखपाल भर्ती के प्रस्ताव हैं. इसके अलावा मानचित्रकार, स्पर्श दृष्टिबाधित प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक, अधीक्षक कार्यशाला, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी-मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव आयोग को मिले हैं, जिसकी डिटेल्स जल्द ही दी जाएगी.
