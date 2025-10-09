विज्ञापन

UPSSSC JA Result 2025: यूपी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी, जानिए क्या रहा कटऑफ

UP Sarkari Result 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लिपिक असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है.

नई दिल्ली:

UPSSSC JA Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लिपिक असिस्टेंट III/टंकक कम कनिष्ठ लिपिक भर्ती की मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. जो इस एग्जाम में पास हुए हैं वे अगले चरण टाइपिंग के पात्र होंगे. टोटल 90 हजार 336 उम्मीदवार इस मेन्स परीक्षा में पास हुए हैं.

इस भर्ती के जरिए कुल  3768 पदों को भरा जाएगा. एग्जाम 29 जून को आयोजित की गई थी. आगे का प्रोसेस के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान रखना होगा. इस मेन्स परीक्षा में कैटगरी वाइज कट जारी किया गया है. 

श्रेणी और कटऑफ अंक

  • 1 अनारक्षित 41.25
  • 2 अनुसूचित जाति 41.25
  • 3 अनुसूचित जनजाति 33.50
  • 4 अन्य पिछड़ा वर्ग 41.25
  • 5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (EWS) 41.25

यूपी में कई भर्ती निकली है, जल्द ही यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा. इसके बाद यूपी में ग्रुप सी भर्ती के लिए निकाली जाएगी. हालांकि रिजल्ट जारी होने की कोई ऑफिशियल तारीख नहीं घोषित की गई है. लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर नजर बनाएं रखे. 

