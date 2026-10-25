सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर बनने का शानदार मौका, आज से शुरू हुए आवेदन, जानें सैलरी, योग्यता और सिलेक्शन

Supreme Court Jobs: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड - Court Master Shorthand) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस रिक्रूमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस आज यानी 25 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं.

जरूरी डेट्स

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, इस भर्ती के तहत कुल 20 संभावित पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे टाइमटेबल का ध्यान रखें:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 15 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे तक) चलेगा. इसके लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा (CBT) 7 दिसंबर 2026 को होगी. आंसर की (Answer Key) जारी होने की डेट 8 दिसंबर 2026 है. वहीं, आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का समय 8 से 9 दिसंबर 2026 है.

योग्यता, अनुभव और आयु सीमा?

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस भी जरूरी है:

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर (Bachelor's Degree) होना जरूरी है.

अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट (wpm) की स्पीड होनी चाहिए.

कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट होनी जरूरी है.

शॉर्टहैंड राइटर या स्टेनोग्राफी के फिल्ड में कम से कम 5 साल का प्रैक्टिकल अनुभव होना जरूरी है.

01 अक्टूबर 2026 के आधार पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 साल और अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए. रिजर्वड कैंडिडेट्स को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सिलेक्शन प्रोसेस का चार महत्वपूर्ण फेज

कैंडिडेट्स का लास्ट सिलेक्शन चार कड़े टेस्ट पास करने के बाद ही किया जाएगा:

सबसे पहले 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें जी के और पद से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

इसमें उम्मीदवारों को 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 7 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे कंप्यूटर पर टाइप करके ट्रांसक्राइब करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे.

इसमें उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर 10 मिनट तक अंग्रेजी टाइपिंग करनी होगी, जिसमें 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम स्पीड दिखाना जरूरी है.

तीनों स्टेप्स में सफल उम्मीदवारों को अंत में 30 नंबर के इंटरव्यू से गुजरना होगा, जहां उनकी योग्यता और पद के लिए उपयुक्तता परखी जाएगी.

आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें?

सामान्य और अनारक्षित वर्ग को 1500

SC, ST, पूर्व सैनिक और दिव्यांग (PwD) वर्ग 750

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें, जरूरी एकेडेमिक व एक्सपीरिएंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दीजिए.

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