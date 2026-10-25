Jharkhand में 7वीं और 10वीं पास के लिए होमगार्ड के 772 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन का आखिरी मौका कल!

झारखंड होमगार्ड कॉप्स ने देवघर जिले में होमगार्ड के 772 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की कल यानी 26 अक्टूबर 2026 को बंद हो जाएगी. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है, वे बिना समय गंवाए ऑफिशियल वेबसाइट deoghar.nic.in पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पद
इस भर्ती के जरिए कुल 772 पदों को भरा जाएगा. जिसमें ग्रामीण होमगार्ड (Rural) के लिए 634 पद हैं. इसके लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास और संबंधित ब्लॉक का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. वहीं, शहरी होमगार्ड (Urban) के लिए 138 पद हैं. इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं/मैट्रिक पास और देवघर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है.
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इस भर्ती में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. साथ ही महिलाओं के इस कोटे के भीतर 5 फीसदी पद विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए सेव रखे गए हैं.क्या चाहिए योग्यता
एप्लिकेंट की न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 40 होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी.
क्या होगा सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस?
होमगार्ड भर्ती का चयन मुख्य रूप से दो स्टेप्स में होगाशारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
इसमें 1 मील (1.6 किमी) की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक (शॉट पुट) शामिल है. शारीरिक माप सामान्य, ओबीसी और बीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेमी और एससी/एसटी के लिए 157 सेमी होनी चाहिए. सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 148 सेमी अनिवार्य है.रिटेन हिंदी एग्जाम
शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 100 अंकों की हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में केवल पास होना जरूरी है, जिसके लिए न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है. तकनीकी पदों के लिए अलग से तकनीकी दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी.
आवेदन कैसे करें और कितनी है फीस?
इच्छुक कैंडिडेट्स को 200 का आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करना होगा. आवेदन करने के लिए देवघर जिले की वेबसाइट deoghar.nic.in या JAP-IT पोर्टल पर जाएं. 'Home Guard Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए. जरूरी एकेडेमिक डॉक्युमेंट्स व फोटो अपलोड करें और 26 अक्टूबर से पहले फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दीजिए.
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