SSC CPO Re Exam Date : स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC CPO 2026 पेपर-1 की 26 नवंबर को आयोजित पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी है. आयोग ने क्वेश्चन पेपर में सवालों के रिपीट होने के बाद यह फैसला लिया है. बता दें कि यह निर्णय केवल उन कैंडिडेट्स पर लागू होगा, जिन्होंने 26 नवंबर 2026 की पहली शिफ्ट में परीक्षा दी थी. अन्य शिफ्टों के उम्मीदवारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं रि-एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट क्या है.

कब होगी री-एग्जाम?

SSC ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 2 दिसंबर 2026 को रिएग्जाम आयोजित करेगा. इसकी जानकारी नोटिस जारी करके दी है.

28 नवंबर से डाउनलोड कर सकेंगे नया एडमिट कार्ड

आयोग के अनुसार, री-एग्जाम के लिए रिवाइज्ड एग्जाम सेंटर (Revised Exam Centre) और नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 28 नवंबर 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर अवलेवल होगी. साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे रेग्यूलर SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और जारी होने वाले नए एडमिट कार्ड को समय रहते डाउनलोड कर लें.

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