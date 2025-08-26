BSSC का युवाओं के लिए बड़ा तोहफा: CGL-4 की एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सिर्फ 100

BSSC Notification : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (4th CGL) की एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 100 कर दी है, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था. यह जानकारी BSSC ने 25 अगस्त 2025 को एक शुद्धि पत्र जारी करके दी है. ऐसे में आइए जानते हैं पहले कितनी फीस थी और इसे कितना कम किया गया है....

बीएसएससी ने जो पहले विज्ञापन जारी किया था उसके मुताबिक, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस 540 थी. वहीं, बिहार के SC/ST, दिव्यांग और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए यह 135 थी.

लेकिन अब आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान फीस लागू कर दी है. अब चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, पुरुष हों या महिला, आपको आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही देने होंगे.

ऑनलाइन आवेदन कल यानी 25 अगस्त, 2025 से शुरू हो गया है.

आवेदन की अंतिम तिथि - 26 सितंबर, 2025.

एग्जाम फीस जमा करने की आखिरी तारीख - 24 सितंबर, 2025.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को BSSC की आधिकारिक वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा. विज्ञापन की बाकी सभी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी.

