BSSC Inter Level Vacancy: बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फिर बढ़ी

BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2025: बिहार सलेक्शन बोर्ड कमिशन ने बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती की वैकेंसी की पदों को बढ़ा दिया है. अब 23175 की बजाय 24492 पदों पर भर्ती होगी. यानी कुल 1317 पदों को बढ़ाया गया है. इसके अलावा आवेदन करने की लास्ट डेट को भी एक बार फिर बढ़ा दिया है. पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर थी. जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है. वहीं फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 तय की गई है.

इस वैकेंसी के बढ़ने के बाद 10753 पदों को अनारक्षित रखा गया है. 3407 पद एससी, 231 एसटी, 4185 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 2678 पिछड़ वर्ग, 811 पिछड़े वर्गों की महिलाएं, 2427 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते है.

एग्जाम पैटर्न

बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, अबतक इस वैकेंसी के लिए 30 लाख आवेदन आ चुके हैं. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 9 सालों बाद सेकेंड इंटर लेवल भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं पास के साथ-साथ कंप्यूटर टाइपिंग की योग्यता होनी चाहिए.

कैसे होगा इस भर्ती में चयन

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा.

ये भी पढ़ें-Delhi Police ड्राइवर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

एग्जाम पैटर्न

प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे. कुल 150 प्रश्न होंगे, हर गलत आंसर के लिए एक नंबर काटा जाएगा.पेपर के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा.