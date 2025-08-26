विज्ञापन

खुशखबरी! UP पुलिस में दरोगा बनने के लिए अब डिग्री जरूरी नहीं, बस इस एक डॉक्यूमेंट से भरें फॉर्म

UP Police SI भर्ती 2025: क्या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है? घबराएं नहीं! यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 25 अगस्त को नया नोटिस जारी कर बताया है कि डिग्री या प्रोविजनल न होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं.

नोटिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है.

SI recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) सीधी भर्ती-2025 के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है. भर्ती बोर्ड ने 25 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की है, जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि अगर किसी उम्मीदवार के पास एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो उसे क्या करना होगा. अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में थे, तो चलिए आपकी इस टेंशन को खत्म करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि बोर्ड का नया निर्देश क्या है.

डिग्री नहीं तो अब क्या करें? बोर्ड ने दिए ये तीन ऑप्शन

पुलिस भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को होने वाली परेशानी को समझते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है. नए नोटिस के मुताबिक, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. बोर्ड ने इसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हैं:

सबसे जरूरी है मार्कशीट: बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदन पत्र के साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना हर हाल में अनिवार्य है. यानी आपके पास चाहे डिग्री हो या न हो, मार्कशीट तो आपको लगानी ही पड़ेगी.

अगर डिग्री नहीं है: अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री (Provisional Degree) अपलोड करनी होगी. प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से आसानी से मिल जाती है और यह ओरिजिनल डिग्री आने तक मान्य होती है.

अगर प्रोविजनल भी नहीं है: अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास प्रोविजनल डिग्री भी न हो, तो वह क्या करे? भर्ती बोर्ड ने इसका भी हल निकाल लिया है. नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उम्मीदवार अपनी डिग्री की जगह पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं. यह उन हजारों छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है, जिनकी यूनिवर्सिटी डिग्री देने में देरी करती है.

इस बात का रखें खास ध्यान

भर्ती बोर्ड ने आवेदन के समय भले ही आपको छूट दे दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बोर्ड ने साफ किया है कि जब उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (शारीरिक मानक परीक्षण) के लिए बुलाया जाएगा, उस समय उन्हें अपनी ओरिजिनल ग्रेजुएशन डिग्री (मूल स्नातक उपाधि) और मार्कशीट दिखानी ही होगी. यह अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी.

