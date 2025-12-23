विज्ञापन

यूपी में लेखपाल से लेकर होमगार्ड सहित कई विभागों में निकली है सरकारी नौकरी, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP Govt Jobs 2026: उत्तर प्रदेश में साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में सरकारी नौकरी की खूब भरमार होने वाली है.

Read Time: 3 mins
Share
यूपी में लेखपाल से लेकर होमगार्ड सहित कई विभागों में निकली है सरकारी नौकरी, यहां देखें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली:

UP Govt jobs 2026: उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. फिलहाल में होमगार्ड, लेखपाल, पुलिस, एसएससी और रेलवे जैसे विभागों में लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया या तो शुरू हो चुकी है या पाइपलाइन में है. अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जहां पर आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. आगे आपको भर्ती की जानकारी दी गई है. 

यूपी लेखपाल भर्ती (7,994 पद)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे. 12वीं पास होने के साथ-साथ अभ्यर्थी का PET 2025 परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. इस भर्ती में ओबीसी (OBC) वर्ग को मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विवाद था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ठीक किया जा रहा है. अब संशोधित विज्ञापन में ओबीसी पदों की संख्या बढ़कर 2,158 होने की संभावना है.

यूपी होमगार्ड भर्ती (41,424 पद)

यह यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी होमगार्ड भर्ती है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है. इस परीक्षा के जरिए कुल 41,424 (स्वयंसेवक) को भरा जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.

यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती (537 पद)

यूपी पुलिस ने उपनिरीक्षक (गोपनीय) और सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक/लेखा) के पदों पर भर्ती निकाली है. 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास स्नातक (Graduation) के साथ टाइपिंग और 'O' लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष होना चाहिए.यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती की घोषणा भी जल्द (दिसंबर अंत या जनवरी 2026) होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-UPSC Success Story: कई बार असफल हुए, लेकिन नहीं मानी हार; ऐसे बने IPS जम्मू-कश्मीर के मुनीब भट

यूपी मेडिकल ऑफिसर भर्ती

उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में एक्पर्ट डॉक्टर और मेडिकल कॉलेजों में टीचरों की भर्ती होने वाली है. यूपी कैबिनेट ने सोमवार को यूपी विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है. बोर्ड का गठन होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के मुताविक कभी भी विज्ञापन निकाला जा सकेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Govt Jobs, UP Govt Jobs Vacancy, UP Govt Jobs 2024, Sarkari Naukri, UP Bharti
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com