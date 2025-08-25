SBI Clerk Application 2025: एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया, डायरेक्ट ऐसे करें अप्लाई

SBI Clerk Online Registration 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर निकली भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया बंद होने वाली है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक अप्लाई नहीं किया है वे जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर लें. कल यानी 26 अगस्त 2025 को आवेदन की प्रक्रिया बंद होने वाली है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 6,589 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 5180 पद रेगुलर है, 1409 पद बैकलॉग के हैं. इस रिक्त पदों में 2255 अनारक्षित हैं. 788 एससी, 450 एसटी, 1179 ओबीसी और 508 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं. एप्लीकेशन फॉर्म 6 अगस्त से भरे जा रहे थे.

इन राज्यों में इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के बाद टीयर्स में परीक्षा होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, SBI क्लर्क टियर-1 एग्जाम सितंबर 2025 में मेन एग्जाम नवंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा. रेगुलर वैकेंसी के जरिए एमपी के लिए 100 पद तय किए गए हैं.

SBI Clerk online Application 2025 Direct Link

इन राज्यों में होगी इतनी भर्ती

छत्तीसगढ़ के लिए 220,

राजस्थान के लिए 260,

उत्तर प्रदेश के लिए 514,

उत्तराखंड के लिए 127,

बिहार के लिए 260,

गुजरात के लिए 220,

दिल्ली के लिए 169,

जम्मू कश्मीर के लिए 29,

हिमाचल के लिए 68,

पंजाब के लिए 178,

झारखंड के लिए 130 वैकेंसी हैं



इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता (SBI Clerk Eligibility)

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिग्री 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले पहले प्राप्त होनी चाहिए.

