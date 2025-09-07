SBI Clerk Prelims Exam Date 2025: एसबीआई क्लर्क प्री परीक्षा की तारीख आ गई, सितंबर में ही होगा एग्जाम

SBI Clerk vacancy 2025 Exam Date and time: एसबीआई क्लर्क की बंपर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना आई है. इस वैकेंसी के लिए होने वाली प्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है. एसबीआई ने टाइम-टेबल जारी कर दिया है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित होगी. उम्मीदवार अब SBI की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

SBI Clerk vacancy 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती परीक्षा

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 6,589 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 5180 पद नियमित (Regular) कैटगरी में है. जबकि 1409 पद बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर शामिल हैं. कैटेगरी वाइज 2255 सीटें जनरल के लिए हैं, 788 सीटें एससी, 450 सीटें एसटी, 1179 सीटें ओबीसी और 508 सीटें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

SBI क्लर्क सलेक्शन प्रोसेस

इस भर्ती का सलेक्शन तीन चरणों में होगा. पहला प्री, दूसरा मेन्स एग्जाम और तीसरा जीडी और इंटरव्य. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सलेक्शन किया जाएगा. सबसे प्रीलिम्स परीक्षा 100 अंकों का ऑनलाइन टेस्ट होगा. इसके बाद मेन परीक्षा में 190 सवाल होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट की होगी. जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट देना होगा.फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेन परीक्षा के नंबरों पर तैयार की जाएगी.

SBI Clerk Salary: सैलरी

उम्मीदवारों को प्रति महीने 24,050 से लेकर 64,480 तक का सैलरी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-UPSC ESE Mains Result 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेन्स रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें चेक