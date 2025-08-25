JPSC 14th Exam Update: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर आई ये अपडेट, जानिए कब आएगा नोटिफिकेशन

14th JPSC Exam Update: जेपीएससी की 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद अब अगली भर्ती के निकलने का इंतजार किया जा रहा है. एग्जाम को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर रास्ता साफ हो गया है. जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसी साल प्री परीक्षा आयोजित कराए जाने की संभावना है. जेपीएससी अब इसकी तैयारी में जुट गई है. ये परीक्षा साल 2024 में ही होनी थी, लेकिन 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा समय पर पूरी नहीं होने के कारण इसमें देर हुई.

दो साल की भर्ती एक साथ

अब आयोग फिलहाल अलग-अलग भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग की Requisition का इंतजार किया जा रहा है. जैसे ही Requisition मिलेगी इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विभागों से रिक्तियां मंगानी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव में अध्यक्षता में हुई बैठक के साथ संबंधित विभागो को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं. यह भी संभावना जताई जा रही है कि पिछले साल जेपीएससी की परीक्षा नहीं हो पाई थी तो दो साल के लिए एक साथ परीक्षा एक साथ हो सकती थी.

13वीं jpsc परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी

13वीं जेपीएससी की भर्ती परीक्षा के नतीजे पिछले महीने ही जारी किए गए हैं. जिसमें कुल 342 पदाधिकारियों का सलेक्शन हुआ. सलेक्शन के बाद सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं. इन उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

