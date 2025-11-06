SBI क्लर्क प्रीलिम्स के बाद ऐसे करें मेन्स की तैयारी, ये टिप्स आएंगे आपके काम 

SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार है. लेकिन मेन्स की परीक्षा काफी मुश्किल होती है, इसके लिए अच्छी तैयारी की जरूरत होती है. लेकिन इससे पहले आपको मेन्स परीक्षा का सिलेबस समझने की जरूरत होगी. एसबीआई की परीक्षा में चार सेक्शन होते हैं. रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड (Reasoning Ability & Computer Aptitude). जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस (General/Financial Awareness).क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (Quantitative Aptitude). जनरल इंग्लिश (General English)

मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट

मेन्स के पैटर्न और टाइमिंग के अनुसार सप्ताह में कम से कम 2-3 फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देते रहे. डीप विश्लेषण (Detailed Analysis) कर हर मॉक टेस्ट के बाद अपने प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करें. उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आपने गलतियां की हैं या ज्यादा समय लिया है और तुरंत उनमें सुधार करें. SBI क्लर्क मेन्स में चयन केवल आपकी जानकारी पर नहीं, बल्कि दिए गए समय में कठिन सवालों को सटीकता से सॉल्व करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है.

इतने पदों पर होगी भर्ती

सरकारी बैंक एसबीआई की तरफ से देशभर में 6,589 जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) की भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए स्थानीय भाषा की अनिवार्यता है. प्रीलिम्स परीक्षा 100 नंबर की थी, जिसके बाद अब मेन्स परीक्षा 200 अंको की होगी. इसके अलावा लोकल भाषा का टेस्ट भी होगा, जिसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे.

