RBI Grade B ऑफिसर के लिए निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट वाले करें अप्लाई, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा मौका

RBI Grade B Officer Vacancy: देश की केंद्रीय बैंक यानी रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने ग्रुप बी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. RBI में नौकरी करने का सुनहरा मौका है. इस वैकेंसी के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे 10 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की गई है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 83 पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवार पदों में ग्रेड बी ऑफिसर जनरल, ग्रेड बी ऑफिसर डीईपीआर की 17 और ग्रेड बी ऑफिसर डीआर डीएसआईएम की 20 वैकेंसी हैं.

UPSC उम्मीदवारों के लिए बैकअप ऑप्शन

पिछली बार जब ये वैकेंसी जब आई थी, तो ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी. ऐसे में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट युवा इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये वैकेंसी उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो UPSC की परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए ये बैकअप करियर ऑप्शन हो सकता है. इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को rbi.org.in और Opportunities.rbi.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.10 सितंबर को डिटेल्स नोटिस जारी की जाएगी.

RBI Grade B Officer Vacancy: वैकेंसी डिटेल्स

ऑफिसर ग्रेड बी (DR) जनरल - 83

ऑफिसर इन ग्रेड बी (DR) - डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च (DEPR)- 17

ऑफिसर इन ग्रेड बी (DR), डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफोर्मेशन मैनेजमेंट (DSIM)- 20

इन तारीखों को रखें याद

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फीस करने के लिए 10 से 30 सितंबर, 2025 का समय दिया गया है.

ग्रेड 'बी' (DR) - जनरल की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025 को होगी.

ग्रेड 'बी' (DR) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-I) की फेज-I ऑनलाइन परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025 को होगी.

ग्रेड 'बी' (DR) - जनरल की फेज-II ऑनलाइन परीक्षा 6 दिसंबर, 2025 को होगी

ग्रेड 'बी' (DR) - डीईपीआर (पेपर-I और II) / डीएसआईएम (पेपर-II और III) की फेज-II ऑनलाइन/लिखित परीक्षा 07 दिसंबर, 2025 को होगी.

