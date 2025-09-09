Rajasthan Police कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Police Constable City Link: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्जाम सिटी स्पिल जारी कर दिया गया है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे recruitment2.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 13 सितंबर और 14 सितंबर को आयोजित होगी. इससे पहले सिटी स्लिप जारी किया गया है, ताकि उम्मीदवार अपने एग्जाम सेंटर पहले देख लें.

वहीं एडमिट कार्ड तारीख पहले ही बता दी गई है, ताकि उम्मीदवार परेशान न हों. उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी होंगे. 13 सितंबर को परीक्षा दूसरी पारी में होगी, जबकि 14 सितंबर को दोनों पारियों में परीक्षा कराई जाएगी.

Rajasthan Police Constable City Download Link

एग्जाम हॉल जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे क्योंकि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी.

एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूव लेकर जाएं और एक कलर फोटो भी होना चाहिए.

एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड सहित सभी नियमों का पालन करना होगा.

नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाएं।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान कैलकुलेटर, परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है.

