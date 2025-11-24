विज्ञापन

BOI Jobs 2025: बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें अप्लाई

बैंक ऑफ इंडिया में कई पदों पर भर्ती निकली है, एप्लीकेशन प्रोसेस जारी, जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.

BOI Jobs 2025: बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के लिए बंपर भर्ती, जल्दी करें अप्लाई
नई दिल्ली:

Bank of India Officers Jobs 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने ऑफिसर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है. लास्ट डेट खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है. उम्मीदवारों को अनुरोध है कि वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें.इस वैकेंसी के जरिए कुल 115 पदों को भरा जाएगा.

BOI के लिए ऐसे कैसे करें अप्लाई?

इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवारों का सलेक्शन मुख्य रूप से ऑनलाइन टेस्ट और/या पर्सनल इंटरव्यू के जरिए होगा.आवेदकों की संख्या के आधार पर बैंक इन दोनों चरणों को आयोजित करेगा. लिखित परीक्षा 125 नंबर की होगी और इसके लिए 100 मिनट का समय दिया जाएगा. एग्जाम दो फेज में होंगे.

Bank of India Officers vacancy 2025 Notification Link

परीक्षा पैटर्न

अंग्रेजी भाषा का भाग 25 नंबरों का होगा और यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा. मेरिट लिस्ट बनाते समय इसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे.प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन100 नंबरों का होगा और इसमें पद से संबंधित विशेषज्ञता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे. जनरल और EWS के उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

