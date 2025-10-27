SBI PO Vacancy 2025: इस बैंक में आने वाली है बंपर सरकारी नौकरियां, 18 हजार पदों पर होगी भर्ती

SBI PO Vacancy 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. आने वाले कुछ महीनों में एसबीआई में 3500 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है. एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने पीटीआई के साथ दिए इंटरव्यू में बताया कि बैंक जून में 505 पीओ की भर्ती जारी की थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि 3,000 सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती पर विचार किया जा रहा है. यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए.

18 हजार पदों पर होगी भर्ती

आने वाला नया साल नौकरी के मामले में अच्छा होने वाला है. क्योंकि एसबीआई के अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी ने 18 हजार पदों पर नौकरी की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग कैटगरी में 18 हजार भर्तियां होंगी. इसमें से लगभग 13,500 लिपिकीय भर्तियां होंगी और बाकि जो बचे हुए हैं वे अधिकारी लेवल और स्थानिय लेवल आधारित भर्तियां होंगी.

उम्मीदवार अपनी तैयारी कर लें तेज

बैंक इस अंतर को पाटने और अपने कार्यबल में 30 प्रतिशत महिलाओं के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है. एसबीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या 2.4 लाख से ज्यादा है. देश के किसी भी संगठन में सबसे अधिक और बैंकिंग उद्योग में सबसे बड़ी संख्या है. काम की कुशलता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एसबीआई में बंपर भर्तियां आने वाली है. बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाह रहे हैं वे अपनी तैयारी तेज कर लें.

ये भी पढ़ें-गोरखपुर के अविनाश दुनिया के टॉप AI डेटा एनालिस्ट में शामिल, इस कॉलेज से की थी पढ़ाई

