महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने दी है लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट, जानें कितनी मिलती है सैलरी

Dhoni Indian Army Rank and Salary: महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, सेना के प्रति अपने जज्बे और जुनून (Mahendra Singh Dhoni Indian Army Role and Responsibilities) के लिए भी जाने जाते हैं. 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कूल को इंडियन आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक (What is Dhoni Rank in Army) दी है. धोनी ने न सिर्फ ये पोस्ट स्वीकार की बल्कि ट्रेनिंग पूरी कर पैराशूट रेजिमेंट में भी शामिल हुए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पद पर धोनी को कितनी सैलरी (Dhoni Salary as Lieutenant Colonel in Army) मिलती है. आइए विस्तार से जानते हैं...

धोनी का आर्मी कनेक्शन

धोनी को 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली थी. साल 2015 में उन्होंने पैराशूट ट्रेनिंग भी की और 5 बार पैराशूट जंप भी लगाया. इसके बाद उन्हें पैरा रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया. धोनी हमेशा से भारतीय सेना को लेकर जुनूनी रहे हैं और कई बार उन्होंने मैदान से बाहर जाकर भी देशभक्ति दिखाई है.

इंडियन आर्मी में धोनी का पद

धोनी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं. यह सम्मान उन्हें उनके योगदान और देशभक्ति के जज्बे के कारण दिया गया था. हालांकि यह एक मानद रैंक है, लेकिन इसके लिए धोनी ने पूरी ट्रेनिंग ली और सभी जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं.

सेना में कितनी होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर रहने वाले अधिकारी की सैलरी आमतौर पर 1.21 लाख रुपए से लेकर 2.12 लाख रुपए प्रतिमाह होती है. इसमें बेसिक पे, अलाउंसेस और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं. हालांकि, धोनी को इस रैंक के लिए सैलरी मिलती है या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

IPL 2025 में धोनी की कमाई

क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद धोनी IPL में लगातार एक्टिव हैं. IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाली. इस सीजन में एमएस धोनी को 4 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है. यानी आर्मी के सम्मान के साथ-साथ धोनी क्रिकेट के जरिए भी करोड़ों कमा रहे हैं.

एमएस धोनी का क्रिकेट करियर

एमएस धोनी ने भारतीय क्रिकेट को शानदार योगदान दिया है. टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 90 मैचों में 144 इनिंग्स खेलीं और 4,876 रन बनाए. उनका हाईएस्ट स्कोर 224 रन है और औसत 38.09 का रहा. उन्होंने 6 शतक और 33 अर्धशतक बनाए, साथ ही 544 चौके और 78 छक्के लगाए. विकेटकीपिंग में भी धोनी कमाल दिखाते हुए 256 कैच और 38 स्टंपिंग की. वनडे क्रिकेट में धोनी ने 350 मैच खेलते हुए 297 इनिंग्स में 84 बार नाबाद रहते हुए कुल 10,773 रन बनाए. उनका हाईएस्ट स्कोर 183 नाबाद और औसत 50.57 रहा. धोनी ने 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े, 826 चौके और 229 छक्के लगाए. विकेटकीपिंग में भी उन्होंने 321 कैच और 123 स्टंपिंग की. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 98 मैच खेले और 85 इनिंग्स में 1,617 रन बनाए. उनका हाईएस्ट स्कोर 56 रन और औसत 37.60 का रहा. इस फॉर्मेट में उन्होंने 116 चौके और 52 छक्के लगाए, साथ ही विकेटकीपिंग में 57 कैच और 34 स्टंपिंग की.