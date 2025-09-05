IB की ACIO टियर-1 की भर्ती परीक्षा तिथि और एग्जाम सिटी की गई जारी, ऐसे करें चेक

IB ACIO Grade II Exam dates, Exam city 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (एसीआईवो) भर्ती की परीक्षा को लेकर होने वाली टियर 1 परीक्षा की तिथियां और एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है. IB ACIO की परीक्षा 16,17 और 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी. बता दें कि अभ्यर्थियों को एग्जाम सिटी की डिटेल ईमेल द्वारा भेजी जा रही है. इसके अलावा अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं.

सिटी इंटिमेशन डायरेक्ट लिंक

वैकेंसी डिटेल

विदित हो कि इस भर्ती प्रोसेस के माध्यम से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, 946 पद अन्य पिछड़े वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं.

सेलेक्शन प्रोसेस

IB ACIO के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी.