IB ACIO Answer Key 2025: असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, ये रहा Pdf

IB ACIO Answer Key 2025 Download Here: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II भर्ती परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करना होगा. इस आंसर-की को डाउनलोड कर उम्मीदवार अपने नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं. जो उम्मीदवार इस आंसर-की से खुश नहीं होंगे वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

IB ACIO Answer Key 2025 Download Link

इतने पदों पर होगी भर्ती

इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड ।। टियर-। भर्ती परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. इस वैकेंसी के जरिए कुल 3717 पदों को भरा जाएगा. कुल 3717 पदों में से 1537 पद जनरल कैटेगरी, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 946 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

IB ACIO का कब आएगा रिजल्ट

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने में कुछ समय लग सकता है. हालांकि रिजल्ट की तारीखों की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा.

