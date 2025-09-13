IB ACIO एडमिट कार्ड आउट, जानें कैसे डाउनलोड करें, एग्जाम पैटर्न और शिफ्ट टाइमिंग...

IB ACIO Admit card out 2025 : अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-2/एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 के लिए अप्लाई किया था, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. गृह मंत्रालय (MHA) ने इस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. तो बिना देर किए फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए. इस आर्टिकल में हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें से लेकर एग्जाम पैटर्न क्या होगा विस्तार से बता रहे हैं...

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले आपको गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाना होगा. वहां आपको "Online Examination Call Letter for ACIO Grade II/Executive" नाम का एक लिंक दिखेगा. इस पर क्लिक करिए. अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना User ID, Password और Security Code डालना होगा. जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. अपने एडमिट कार्ड पर दी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें. अब इसे डाउनलोड कर लें और कम से कम दो कॉपी प्रिंट निकाल लीजिए; एग्जाम वाले दिन ये बहुत काम आएंगी.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या मिलेगा?

आपका एग्जाम सेंटर कहां है

रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी

आपकी परीक्षा किस शिफ्ट में है

एग्जाम गाइडलाइन

सिटी इंटिमेशन स्लिप तो पहले ही आ चुकी थी, जिससे आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है.

कब है IB ACIO 2025 एग्जाम

ये एग्जाम 16 से 18 सितंबर तक होने वाला है, और इस बार कुल 3,717 पदों पर भर्ती होनी है. जिसमें से 1537 पद सामान्य वर्ग के लिए, 442 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 946 अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के लिए, 566 पद अनुसूचित जाति और 226 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है.

परीक्षा का पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस?

टीयर 1 (Tier 1): ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा. इसमें 100 मल्टीपल-चॉइस सवाल होंगे. ये सवाल इन सब्जेक्ट्स से होंगे-

करंट अफेयर्स (Current Affairs)

जनरल स्टडीज (General Studies)

न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड (Numerical Aptitude)

रीजनिंग (Reasoning)

इंग्लिश (English)

इस एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा. ध्यान रहे, हर गलत जवाब पर निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी. इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिए.

टीयर 2 (Tier 2): ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा. इसमें आपकी लिखने की कला और समझ को परखा जाएगा. इसमें आपको निबंध या précis लिखना पड़ सकता है.

टीयर 3 (Tier 3): इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है. इसके माध्यम से आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप इस पद के लिए कितने फिट हैं, ये सब देखा जाता है.

एग्जाम की शिफ्ट टाइमिंग क्या है?

अपने एडमिट कार्ड में अपनी शिफ्ट टाइमिंग जरूर चेक कर लें, ताकि आप समय पर पहुंच सकें. यह एग्जाम तीन शिफ्ट में आयोजित होगा-

शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम शुरू एग्जाम खत्म

शिफ्ट 1 7:30 AM 9:00 AM 10:00 AM

शिफ्ट 2 10:30 AM 12:00 PM 1:00 PM

शिफ्ट 3 1:30 PM 3:00 PM 4:00 PM