IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

IB Security Assistant Motor Transport Recruitment 2025: अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जैसी संस्थान में काम करना चाहते हैं. इससे शानदार मौका आपको फिर शायद ही मिले, और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास ज्यादा डिग्री नहीं भी होगी तो चलेगी. क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने 10वीं पास के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. इस वैकेस 455 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर लें, एप्लीकेशन की प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होगी. आवेदन करने का लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 तय की गई है.

इनते पदों को रखा गया है आरक्षित

455 पदों में से 219 पद जनरल कैटेगरी, 46 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 90 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 51 पद अनुसूचित जाति और 49 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं. देशभर के राज्यों में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भर्ती होगी. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा.

IB Security Eligibility: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास की हो साथ ही उम्मीदवारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस (LMV) होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कार चलाने का कम से कम एक साल का अनुभव होना चाहिए. अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहें हैं वे वहां के निवासी होने चाहिए.

IB Security Bharti 2025: आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 28 सितंबर 2025 को आधार पर होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

एप्लीकेशन फीस

जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये है.

