विज्ञापन

बिहार पुलिस SI परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

Bihar Police SI Exam: उम्मीदवार रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. देरी से पहुंचने पर एंट्री नहीं मिलेगी, परीक्षा केंद्र पर केवल प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र ही लेकर जाएं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार पुलिस SI परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम
पहली शिफ्ट 10:00 बजे से 12:00 बजे तक चलेगी.

Bihar Police SI Exam: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है. बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को आयोजित होगी. आज लाखों बच्चे  ये परीक्षा देने वाले हैं. परीक्षा राज्यभर में कई केंद्रों में आयोजित की जा रही है, जो कि दो शिफ्ट में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट 10:00 बजे से 12:00 बजे तक चलेगी. दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 04:30 बजे तक चलेगी. परीक्षा का एडमिट कार्ड BPSSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लें. 

एडमिट कार्ड में अपनी शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ें. परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच जाएं.  देरी से पहुंचने वाले को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए कम से कम 2 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. 

लास्ट मिनट में काम आएंगी ये टिप्स

रिवीजन- BPSSC सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली है. ऐसे में आप कुछ नया पढ़ने की जगह जो पढ़ा हुआ है. उससे अच्छे से रिवाइज करें. 

स्ट्रेस मैनेजमेंट- अक्सर एग्जाम वाले दिन कई बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है. ऐसे में तनाव न लें बस शांति से रिवीजन करें.  मेडिटेशन या गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम होता है।

टाइम मैनेजमेंट- पेपर के दौरान समय को सही से मैनेज करें, हर सेक्शन के लिए समय पहले से तय करे. किसी सवाल का जवाब न आने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ें. एक ही सवाल पर ज्यादा समय बर्बाद न करें. 

हेल्दी फूड- एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हेल्दी खाना खाकर ही जाएं. ऐसा करने से दिमाग तेजी से काम करेगा. कुछ भी हेवी खाना खाकर एग्जाम में न बैठे ऐसे करने से नींद आने की संभावना होती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Police SI Exam, Bihar Police SI Exam Syllabus, Bihar Police SI Exam Eligibility, Bihar Police SI Exam Admit, Police SI Exam Card Salary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com