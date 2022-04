Bihar Police SI/Sergeant Mains: एसआई/सार्जेंट मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी

Bihar Police SI/Sergeant Mains: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार बीपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा. यह भर्ती अभियान 2213 रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है, जिसमें 1998 पदों पर पुलिस सब इंस्पेक्टर और 215 पद पर सार्जेंट की भर्ती की जाएगी. इस लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) बिहार पुलिस एसआई मेन एग्जाम का आयोजन 24 अप्रैल को करेगा. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को दो शिफ्ट में किया गया था. इस परीक्षा में कुल 26 5681 उम्मीदवार सफल और 167590 उम्मीदवार असफल रहे थे.

जानें कैसे डाउनलोड करें बिहार पुलिस एसआई / सार्जेंट मेन्स एडमिट कार्ड (Know How to Download Admit Card)

1.सबसे पहले बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

2.फिर होमपेज पर Download Admit Card of Mains Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police. (Advt. No. 03/2020 लिंक पर क्लिक करें.

3.अब यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगइन करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

4.स्क्रीन पर एडमिट कार्ड नजर आएगा, इसे डाउलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल कर रखें.

