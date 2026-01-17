इससे बाहर कुछ नहीं आएगा... खान सर ने दरोगा एग्जाम से पहले छात्रों को बांटे क्वेश्चन सेट, VIDEO वायरल

बिहार पब्लिक सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSC) की और से आयोजित होनेवाले पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रीलिमिनरी एग्जाम कल से शुरू हो रहे हैं. बिहार पुलिस SI परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी, 2026 को होगा. ये परीक्षा दो शिफ्टों में होगी एक सुबह की और एक शाम की. बिहार के लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने वाले हैं. इस बीच ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें खान सर BPSC दरोगा एग्जाम से जुड़े सवालों के क्वेश्चन सेट बच्चों को बांट रहे हैं. ताकि बच्चे लास्ट टाइम में अच्छे से एग्जाम की तैयार कर सकें.

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए X के एक यूजर ने लिखा, खान सर ने दरोगा एग्जाम से पहले 50 से ज़्यादा सवालों वाला क्वेश्चन सेट दे दिया स्टूडेंट्स को, बोले इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा.

बता दें बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में होगी. बिहार पब्लिक सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की और से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी. जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी. जो कि शाम 4 बजकर 30 मिनट तक चलेगी. पेपर की अवधि दो घंटे की होगी.

इन बातों का रखें ध्यान-

उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं.

अपने साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाएं.

साथ ही पहचान पत्र भी साथ लेकर जाएं.

ये परीक्षा ऑफलाइन होगी जो कि OMR शीट पर आधारित है.

क्या है चयन प्रक्रिया

1. प्रीलिमिनरी एग्जाम

2. मुख्य लिखित परीक्षा

3. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

4. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT)

5. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

प्रीलिमिनरी एग्जाम को जो उम्मीदवार पास करेंगे उन्हें मुख्य लिखित परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा. ये परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा.