बकरे ने मांगा इंसाफ, पुलिस थाने लेकर पहुंची महिला, झारखंड में सामने आया अजीबोगरीब मामला

पुलिस थाने में आमतौर पर चोरी, मारपीट, जमीन-जायदाद का विवाद इस तरह के मामले सबसे ज्यादा पहुंचते हैं. लेकिन अगर किसी बकरे की शिकायत पुलिस तक पहुंचे तो मामला थोड़ा अजीब लगेगा. मामला झारखंड के दुमका जिले से सामने आया है. यहां एक महिला अपने घायल बकरे को लेकर सीधे थाने पहुंच गई और पड़ोसी के बकरे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करने लगी. पहले पुलिस ने महिला को समझाया लेकिन वह अड़ी रही. जिसके बाद पुलिस ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस दौरान वह बकरे को साथ लेकर बहुत देर तक थाने में ही रही.

दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र का मामला

मामला दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पगवारा गांव का है. यहां की रहने वाली राधिया अपने घायल बकरे को लेकर हंसडीहा थाने पहुंचीं. उन्होंने अपने पड़ोसी पप्पू लोहरा के बकरे पर अपने बकरे को घायल करने का आरोप लगाया. राधिया के मुताबिक दोनों बकरों के बीच हुई लड़ाई में उनका बकरा घायल हो गया. अपने बकरे को चोटिल देखकर उन्होंने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया. वह लिखित आवेदन के साथ घायल बकरे को भी थाने ले गईं, ताकि पुलिस को अपनी परेशानी बता सकें. महिला की शिकायत सुनने के बाद हंसडीहा पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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पुलिस ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी, पुलिस ने आरोपी पक्ष को समझाने और घायल बेजुबान के मामले में जांच करने की मांग की है. महिला ने बकरे के लिए इलाज की मांग की है. खास बात यह है कि आमतौर पर लोग जमीन, मकान या पैसों के विवाद में थाने पहुंचते हैं, लेकिन बकरे की लड़ाई की शिकायत लेकर महिला का थाने पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है.

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