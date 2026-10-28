सनातन पर सवाल उठाने वालों पर भड़के योगगुरु रामदेव, बोले- वेद किसी में भेदभाव नहीं करते

योगगुरु रामदेव का कहना है कि सनातन को बदनाम करने की साजिश हो रही है. सनातन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. वेद किसी में भेदभाव नहीं करते हैं. सनातन सबको समान मानता है, किसी का अपमान नहीं करता है. वर्गीकरण करना जातिवाद नहीं है. रामदेव का कहना है कि सनातन पर लगातार हमले होते रहे हैं. ऋषियों की संतानों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. साथ ही रामदेव ने कहा कि दुनिया अब सनातन को अपना रही है.

रामायाण में भी कर दी मिलावट!

रामदेव बाबा ने कहा कि कुछ लोगों ने रामायण में भी मिलावट कर दी है. कुछ ऐसे श्‍लोक डाल दिये हैं, जो विवादित हैं. भगवान राम को शूद्र और नारी का अपमान करने वाला कह दिया है. ये बहुत बड़ा धार्मिक, अध्‍यात्मिक और सांस्‍कृतिक पाप इस देश में हुआ है. कुछ राजनीतिक लोगों ने इस पाप को संरक्षण दिया है. उन्‍होंने कहा कि जैसे हमारे देश का संविधान सभी के लिए समान है, वैसे ही वेद भी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं.

ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर भेदभाव फैलाए गए

स्वामी रामदेव ने ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर जो भेदभाव फैलाए गए उनको लेकर भी अपनी बात रखी. उन्‍होंने कहा कि ये वर्ग कर्म आधारित थे, लेकिन इन्‍हें लेकर भी भ्रम फैलाया गया. उन्होंने कहा कि आपस में फूट और विदेशियों की लूट ने इस देश को तबाह कर रखा था. सनातन का अपमान करके धार्मिक, सांस्कृतिक पाप हुआ और इसे राजनीतिक लोगों ने संरक्षण दिया. लोगों को धर्म विहीन करके ईसाई और मुसलमान बनाने का षड्यंत्र किया गया. देश के 30 से 40 करोड़ लोगों को सनातन से विमुख कर दिया गया. सनातन धर्म के सिद्धांत विज्ञान पर आधारित हैं. स्वामी रामदेव ने कहा कि हाल में भगवान में भी अमीर और गरीब का भेदभाव कर दिया गया. लूट, झूठ के फरेब से सनातन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है.

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