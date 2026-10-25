कौन हैं शिवानी.. जो 3 लोगों को दे गईं जिंदगी; 'मन की बात' में PM मोदी ने की तारीफ

- नर्मदापुरम की शिवानी जी एक सड़क हादसे में ब्रेन डेड हुईं और उनके परिवार ने अंग दान का निर्णय लिया.
- शिवानी के लिवर और दोनों गुर्दे निकालकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किए गए, जिससे तीन लोगों को नई जिंदगी मिली.
- PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शिवानी और उनके परिवार के इस निस्वार्थ फैसले की प्रशंसा की.
अंगदान को लेकर आज भी देश में जागरुकता का अभाव है. मरे हुए परिजनों के अंगों का भी दान करने से लोग हिचकते हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की शिवानी जी समाज के लिए एक प्रेरणा हैं. वह एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई थीं और ब्रेन डेड हो गई थीं. अंत में उनके परिजनों ने उनके अंगों के दान का फैसला लिया था और इस तरह जाते-जाते शिवानी 3 लोगों को नई जिंदगी दे गई थीं. PM मोदी ने शिवानी की अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में तारीफ की है. उन्होंने कहा कि हम सभी लोग शिवानी जी से प्रेरणा ले सकते हैं. आइए जानते हैं, कौन थीं शिवानी..
परिवार ने एक प्रेरणादायक फैसला लिया : PM मोदी
PM मोदी ने कहा कि शिवानी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई थीं. उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था. लेकिन इस कठिन समय में भी परिवार ने एक प्रेरणादायक फैसला लिया. उन्होंने शिवानी के अंगदान का निर्णय लिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवानी के परिवार के इस फैसले ने पूरे समाज और देश को एक बड़ा संदेश दिया है. मानवता की दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम किसी दूसरे परिवार की खुशियां लौटा सकता है और अनुसंधान के कार्यों में भी बड़ी मदद कर सकता है.
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शिवानी जी एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई थी | परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी, लेकिन इस कठिन समय मे भी उनके परिवार ने एक ऐसा निर्णय लिया, जो हम सभी के लिए प्रेरणा हैं | यह फैसला था- शिवानी जी के अंग दान का | शिवानी जी के परिवार के इस फैसले से समाज और देश के लिए एक बड़ा संदेश गया है: प्रधानमंत्री @narendramodi #MannKiBaat @PIBHindi @MIB_India— DD News UP (@DDNewsUP) October 25, 2026
राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
शिवानी एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिसके बाद एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने उन्हें 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया. गहरे दुख के बावजूद, उनके परिवार ने साहस और महानता दिखाते हुए उनके अंग दान करने का फैसला लिया. उनके लिवर और दोनों गुर्दों को सफलतापूर्वक निकालकर प्रत्यारोपित किया गया, जिससे तीन लोगों को नया जीवन मिला. उनके इस योगदान की सराहना भी की गई, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिली. शिवानी को राजकीय सम्मान (गार्ड ऑफ ऑनर) के साथ अंतिम विदाई दी गई.
मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम की शिवानी जी सड़क दुर्घटना का शिकार हुईं। इस कठिन समय में भी उनके परिवार ने अंगदान का प्रेरणादायी निर्णय लिया। मानवता के लिए ऐसा एक कदम किसी परिवार में खुशियाँ लौटा सकता है और शोध में भी बड़ी मदद कर सकता है। - पीएम श्री @narendramodi जी #MannKiBaat https://t.co/RDjl6WUoxY— VD Sharma (@vdsharmabjp) October 25, 2026
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के खापा खुर्द गांव की रहने वाली शिवानी जी (जिन्हें बिलास तांती शर्मा के नाम से भी जाना जाता है) एक दुखद सड़क दुर्घटना के बाद मानवता की एक बड़ी मिसाल बन गईं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2026 को 'मन की बात' के 139वें एपिसोड में, उनके और उनके परिवार के प्रेरणादायक निस्वार्थ भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया.
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