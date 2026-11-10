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मुख्यमंत्री को 'मौत का सौदागर' कहने वाला पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड, पटाखों पर चर्चा के दौरान किया था कमेंट

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है. उनके आचरण को लेकर भी पूछताछ जारी है. इकलाख को तुरंत अपना सरकारी सामान कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन स्थित रिजर्व ऑफिसर के पास जमा करना होगा.

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मुख्यमंत्री को 'मौत का सौदागर' कहने वाला पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड, पटाखों पर चर्चा के दौरान किया था कमेंट
बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी
फाइल फोटो
  • कोलकाता पुलिस इंस्पेक्टर इकलाख अहमद को बंगाल सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर सस्पेंड किया गया है
  • पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने बताया कि इकलाख की टिप्पणियां जनसेवा के हितों के विपरीत हैं
  • इकलाख अहमद को 9 नवंबर से निलंबित किया गया है और इस दौरान उन्हें मूल वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा
निलंबन के खिलाफ अधिकारी के पास क्या विकल्प हैं?
कोलकाता:

कोलकाता के पुलिस इंस्पेक्टर इकलाख अहमद को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है. उन पर सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.  पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है. आदेश के मुताबिक, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज स्थित पुलिस चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर इकलाख अहमद का हाल ही में 'सेंट्रल डिवीजन' से शहर सशस्त्र पुलिस की पहली बटालियन में ट्रांसफर किया गया था. उनको 9 नवंबर से सस्पेंड कर दिया गया है.

सीएम शुभेंदु पर की थी अपमानजनक टिप्पणी

पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इकलाख अहमद की सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी उनकी अपमानजनक सोच को दिखाती है, जो कि जनसेवा के हितों के विपरीत है. उनके आचरण की जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें पद पर बनाए रखना उचित नहीं समझा गया.

इकलाख पर क्या है आरोप?

इकलाख पर पश्चिम बंगाल सीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है, उनकी कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए थे, जिनमें वह सीएम के खिलाफ कथित तौर पर 'मौत का सौदागर' और 'लाश बेचकर पैसा कमाएगा?' जैसी टिप्पणियां करते दिखे थे. वहीं दिवाली के पटाखों के प्रदूषण की चर्चा के दौरान उन्होंने  सांप्रदायिक टिप्पणी भी की थी. 

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आचरण को लेकर भी पूछताछ जारी

निलंबन की अवधि के दौरान इकलाख अहमद को उनके मूल वे तन का आधा हिस्सा और अन्य स्वीकार्य लाभ निर्वाह भत्ते के रूप में दिए जाएंगे.कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है. उनके आचरण को लेकर भी पूछताछ जारी है. इकलाख को तुरंत अपना सरकारी सामान कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन स्थित रिजर्व ऑफिसर के पास जमा करना होगा.

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