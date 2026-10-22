दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड की एंट्री, राजस्थान से यूपी तक गिरा तापमान, लो प्रेशर से 15 राज्यों में IMD का अलर्ट

- भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 22 अक्टूबर को 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
- दिल्ली-NCR, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में हल्की ठंड का एहसास होना शूरू हो गया है.
- वहीं तमिलनाडु, केरलम समेत दक्षिण भारत के राज्यों में आज बारिश की संभावना है.
दिल्ली-NCR में तापमान आ रही गिरावट से गुलाबी ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर 2026 को 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया से मौसम रौद्र रूप दिखा सकता है. दक्षिण भारत समेत मध्य भारत के कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश आज तेज आंधी तूफान के साथ हो सकती है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का असर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब मैदानी राज्यों में भी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है. मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दिखी है. ऐसे में यहां ठंड बढ़ना शुरू हो गई है. अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है.
22 अक्टूबर को बदलेगा मौसम
मॉनसून का असर खत्म होने के बाद बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर लो प्रेशर एरिया ने बारिश की संभावना तेज कर दी है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर एक वायु चक्रवाती परिसंचरण बना है, जो पश्चिम बंगाल तक पहुंच रहा है. ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की स्थिति बन रही है. तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि केरला के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. हालांकि इस बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि फसल बुवाई से पहले यह बारिश बरदान साबित हो सकती है.
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🌧️ Heavy Rainfall Warning | 21–27 October 2026 Under the influence of the low-pressure area over the Southwest Bay of Bengal off the Tamil Nadu coast, isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal and Kerala during 21–25 October. Heavy rainfall is also likely over parts of South Peninsular India and Lakshadweep during 21–27 October. Stay alert and follow official weather updates. #IMD #WeatherUpdate #RainfallWarning #HeavyRainfall @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 21, 2026
इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग ने आज 15 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, जिनमें तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, नागालैंड, असम में बारिश की संभावना है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी से पंजाब, दिल्ली में भी तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. ऐसे में ठंड का हल्का असर बढ़ना शुरू हो गया है.
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दिल्ली-एनसीआर में ठंड की एंट्री
दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया है. यहां तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने के बाद ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. सुबह के वक्त मौसम हल्का ठंडा हो रहा है. हालांकि दोपहर में धूप खिल जाती है, लेकिन शाम के वक्त तापमान फिर लुढ़क रहा है. हवा की गुणवत्ता भी दिल्ली-एनसीआर में खराब होनी शुरू हो गई है. जिसकी वजह से यहां बुधवार से ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान शुरू कर दिया गया है. जिसमें चार पाबंदियां लागू हैं.
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यूपी में गिरेगा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तापमान गिरना शुरू हो गया है. आज कानपुर, कुशीनगर, बिजनौर, आगरा, मथुरा, श्रावस्ती, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, देवरिया में अलर्ट जारी किया है. लखनऊ के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. तापमान में अगले कुछ दिनों में हल्की गिरावट होने की वजह से ठंड का असर बढ़ रहा है.
एमपी-राजस्थान में बढ़ी ठंड
एमपी और राजस्थान में भी ठंड का असर बढ़ गया है. एमपी के 21 जिलों में आज बारिश की संभावना है. वहीं राजस्थान के 20 जिलों में बारिश की संभावना है. बारिश की वजह से दोनों राज्यों के तापमान में भी गिरावट हो रही है. भोपाल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है. इसी तरह से जयपुर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर आ गया है.
पहाड़ी राज्यों में बढ़े पर्यटक
पहाड़ी राज्यों में हो रही ताजा बर्फबारी की वजह से मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है. उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि हरिद्वार-ऋषिकेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड का अहसास और बढ़ने वाला है. जिसकी वजह से तीनों पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ना शुरू हो गई है. अगले 2 से 3 दिनों में यहां तापमान में और गिरावट आ सकती है.
अल नीनो दिखा रहा असर
इस साल देश में अल नीनो की वजह से कम बारिश हुई है. जिसका असर दिखना शुरू हो गया है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य अभी से बारिश की कमी से जूझ रहे हैं. कमजोर मॉनसून की वजह से फसलों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है. किसानों के पास बुवाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कम बारिश का असर सबसे ज्यादा हो रहा हैं.
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