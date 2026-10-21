टाइगर श्रॉफ केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी; समीर-जतिन नाम के दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 10 अरेस्टिंग

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अब जांच के दौरान पुलिस ने दो और आरोपियों समीर और जतिन को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले इस केस में मुंबई से हमले के बाद ट्रेन से भाग रहे मुख्य तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था और 2 महिलाओं को भी पकड़ा था. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ और जांच के लिए मुंबई लाने की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

हथियार लाने में जतिन की भूमिका की जांच

जांच में सामने आया है कि जतिन इस मामले का कई आरोपी है. पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर हथियार लाने के लिए कुणाल और सुमित के साथ अमृतसर गया था. वहीं समीर को इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है और वह जतिन का करीबी दोस्त है. जानकारी के अनुसार इन दो आरोपियों को और मिलाकर अब तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

आरोपियों के नेटवर्क की पड़ताल

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों के बीच किस तरह का संपर्क था और फायरिंग की साजिश में उनकी क्या भूमिका रही. जानकारी के अनुसार समीर का संबंध उन लोगों से भी जुड़ा बताया जा रहा है जो मुंबई में ठहरे हुए थे. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और घटना के पीछे की साजिश की गहराई से जांच कर रही है.

पहले 2 महिला भी पकड़ी गई

गौरतलब है कि इससे पहले जांच के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया था. इनमें राधा और 22 वर्षीय बबीता शामिल हैं. बबीता उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली है. उसकी गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं. आरोप है कि इन दोनों ने हमले के लिए हथियार पहुंचाए थे.

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