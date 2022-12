इस बार UNSC बैठक की अध्यक्षता करेगा भारत, जानिए किन मुद्दों पर रहेगा फोकस

एक और कार्यक्रम जो 15 दिसंबर को होगा Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts: Global Approach to Counter Terrorism - Challenges and Way Forward है. आतंकवाद एक गंभीर , वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय समस्या है. ये समझते हुए कि पिछले कुछ वक्त में आतंक ने एक बार फिर सिर उठाया है- कई प्रकार से और कई जगहों पर - इस ब्रीफिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि सभी एक साथ मिलकर कैसे आतंक से लड़ सकते हैं. इसमें अक्टूबर में दिल्ली और मुंबई में हुई बैठकों में लिए निर्णयों पर आगे काम किया जाएगा.

इन दो अहम बैठकों के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा होगी. इनमें सीरिया- यमन, दाएश के अपराधों की जवाबदेही, सूडान के मदद, कॉंगो के हालात, अफगानिस्तान शामिल हैं. दो बैठकें यूक्रेन पर होंगी, और 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी भी मिलेगी.भारत ने लगातार ग्लोबल साउथ के मुद्दे संयुक्त राष्ट्र में उठाए हैं- चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, बहुपक्षवाद हो, समुद्री सुरक्षा या यूएन के पीसकीपर्स की तकनीक के ज़रिए सुरक्षा हो. भारत सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के ज़रिए परिषद के सदस्यों का ध्यान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की तरफ खींचने की कोशिश करता रहा है.