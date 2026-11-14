'PM फोन टैप नहीं करते....' राहुल गांधी के आरोपों पर सैम पित्रोदा का बड़ा बयान

सैम पित्रोदा का फोन टैपिंग पर बड़ा बयान (फाइल फोटो)
- सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री की भूमिका से साफ दूरी बनाई है.
- उन्होंने NDTV को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि पीएम फोन टैपिंग जैसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होते हैं.
- पित्रोदा का यह बयान राहुल गांधी के आरोपों के बीच राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है.
राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों के बीच सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फोन टैप नहीं करते है. NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही है.
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