'PM फोन टैप नहीं करते....' राहुल गांधी के आरोपों पर सैम पित्रोदा का बड़ा बयान

राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों के बीच सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फोन टैप नहीं करते है. NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही है.