अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आए विमान की अमृतसर में लैंडिंग पर क्यों भिड़े सीएम मान और आरपी सिंह?

अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को देश वापस भेजा जा रहा है. 5 फरवरी को 104 लोगों को लेकर एक विमान अमृतसर में उतरा था. सूत्रों के मुताबिक आज भी 119 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान अमृतसर उतरेगा. इन विमानों के अमृतसर में उतरने को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें-अमेरिका से फिर भेजे जाएंगे अवैध प्रवासी भारतीय, 15 फरवरी को 119 लोग अमृतसर लौटेंगे-सूत्र

भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश के तहत अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का जहाज़ अमृतसर में उतारा जा रहा है. पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. जो गैंगस्टर विदेशों में बैठकर आए दिन फिरौतियां मांगते हैं, कत्ल करवाते हैं अमेरिका उनको क्यों नहीं भेजता. सिर्फ मेहनत करके कमाने वाले लोगों को ही क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया.

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका से भारत में एंट्री करने वाली उड़ानों के लिए अमृतसर सबसे निकटतम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है. इसीलिए अवैध प्रवासियों को लेकर आ रहा अमेरिकी विमान वहां उतर रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को इसकी नॉलेज नहीं है. इसीलिए वह मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और षड्यंत्र की थ्योरी को बढ़ावा दे रहे हैं. उनको इसे बंद कर देना चाहिए.

How many times SGPC has issued a statement or acted against Sikhs being lured by Missionaries to convert, how many converted Sikhs has been brought back to the fold. Rather it was RSS which use to run Ghar wapsi campaign & brought converts back to the foldhttps://t.co/Vpv8xkQX9b https://t.co/MfX1n0lvFC