VIDEO: जब पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचीं 96 साल की भीमव्वा, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा हॉल

सोमवार को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2025 के लिए 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 96 वर्षीय कठपुतली कलाकार भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया. जब भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिल्लेक्यथारा राष्ट्रपति से पद्मश्री लेने पहुंचीं तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा. इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री ताली बजाते नजर आए.

बता दें कि मोदी सरकार ने 25 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश के नागरिक पुरस्कारों - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री - के लिए नामित किया गया था. पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं.

इनमें कर्नाटक की 96 वर्षीय शिल्लेक्यथारा का भी नाम था, शिल्लेक्यथारा पारंपरिक छाया कठपुतली, तोगालु गोम्बेयाता (चमड़ा) कठपुतली के लिए एक पथप्रदर्शक रही हैं. उन्होंने सात दशकों से भी ज़्यादा समय से इस पारंपरिक कला रूप को संरक्षित करने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है.

#WATCH | 96-year-old puppeteer Bhimavva Doddabalappa Shillekyathara receives Padma Shri award from President Droupadi Murmu for her contribution to the field of Art.



