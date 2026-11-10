अगले साल 1,75,025 भारतीय करेंगे हज, जानिए कैसे तय होता है कोटा और कितना आता है खर्च?

अगले साल 1,75,025 भारतीय नागरिक हज यात्रा पर जा सकेंगे. भारत और सऊदी अरब ने हज-2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. जेद्दा में हुए समझौते पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू और सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल-रबिया ने दस्तखत किए. बैठक में हज-2027 की तैयारियों के साथ यात्रियों की सुरक्षा, आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. दोनों देशों ने भारतीय हज यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने पर सहमति जताई.

2014 के मुकाबले बढ़ा भारत का कोटा

भारत का हज कोटा पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है. वर्ष 2014 में यह संख्या 1,36,020 थी. बाद में इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और 2018 से भारत को 1,75,025 यात्रियों का कोटा मिलने लगा.

भारत का हज कोटा

2014 - 1,36,020

2015 - 1,36,020

2016 - 1,36,020

2017 - 1,70,025

2018 - 1,75,025

2019 - 1,75,025

2020, 2021 - कोविड की वजह से हज नहीं

2022 - 79,237

2024 - 1,75,025

2025 - 1,75,025

2026 - 1,75,025

2027 - 1,75,025 भारतीय यात्री

कोविड काल को छोड़ दें तो पिछले कई वर्षों से भारत को लगातार 1,75,025 यात्रियों का कोटा मिल रहा है.

आखिर कैसे तय होता है हज कोटा?

हर साल सऊदी अरब दुनिया के अलग-अलग देशों के लिए हज कोटा तय करता है. मक्का, मदीना और अन्य पवित्र स्थलों पर सीमित जगह और व्यवस्थाओं को देखते हुए यह संख्या निर्धारित की जाती है. आमतौर पर किसी देश की मुस्लिम आबादी के आधार पर कोटा तय किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के मुसलमानों को संतुलित अवसर मिल सके.

हज का धार्मिक महत्व क्या है?

हज इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों में से एक माना जाता है. जो मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना फर्ज माना गया है. यह यात्रा सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने जिलहिज्जा में निर्धारित तिथियों पर होती है.

हज की शुरुआत और प्रमुख रस्में

इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हज की परंपरा हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माईल और उनकी माता हाजरा से जुड़ी हुई है. माना जाता है कि हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के आदेश पर काबा का निर्माण कराया था. सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच हाजरा की तलाश-ए-पानी की याद में आज भी हाजी सई करते हैं. पैगंबर हजरत मुहम्मद ने बाद में हज की वर्तमान प्रक्रिया को व्यवस्थित स्वरूप दिया.

हज के दौरान श्रद्धालु एहराम धारण करते हैं, काबा की सात बार तवाफ करते हैं, सफा और मरवा के बीच सई करते हैं, अराफात में वकूफ करते हैं, मुजदलिफा में रुकते हैं, जमरात पर प्रतीकात्मक रूप से शैतान को पत्थर मारते हैं, कुर्बानी देते हैं और अंतिम तवाफ करते हैं. यह पूरी प्रक्रिया करीब 5-6 दिनों में पूरी होती है.

हज पर कितना खर्च आता है और उमराह से क्या फर्क है?

भारत में हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी हज ग्रुप ऑपरेटरों के जरिए यात्रा की जा सकती है. हज कमेटी के पैकेज का खर्च आमतौर पर ₹3.5 लाख से ₹5 लाख तक होता है जबकि निजी पैकेज ₹7 लाख से ₹15 लाख या उससे अधिक तक पहुंच सकते हैं.

वहीं उमराह भी मक्का की धार्मिक यात्रा है लेकिन यह हज नहीं है. उमराह साल में लगभग किसी भी समय किया जा सकता है और इसमें अराफात, मुजदलिफा तथा जमरात जैसी प्रमुख हज रस्में शामिल नहीं होतीं. इसका खर्च आमतौर पर हज की तुलना में काफी कम होता है और कई बार 1 लाख रुपये के भीतर भी उमराह यात्रा पूरी की जा सकती है.

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