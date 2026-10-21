मुंबई के आईसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने किया सुसाइड, बेकार हो गईं मा-बाप और डॉक्टर की कोशिशें

मुंबई के आईसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. वह मानसिक तौर पर परेशान था. उसका इलाज चल रहा था. यह कदम उठाने से पहले उसने अपने डॉक्टर से संपर्क किया था. डॉक्टर ने यह जानकारी उसके माता-पिता को दी थी.लेकिन कोई मदद पहुंचने से पहले उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. माटुंगा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

मरने से पहले डॉक्टर को भेजा था यह मैसेज

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सिद्धेश पाटील माटुंगा स्थित आईसीटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था. वह मूल रूप से नासिक का रहने वाला था. मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे हॉस्टल में फांसी लगाने की जानकारी मिली.

सिद्धेश पाटील पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था. उसका इलाज चल रहा था. उसने मंगलवार को अपने डॉक्टर को मैसेज कर बताया था कि उसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं. डॉक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी.यह जानकारी मिलने के बाद उसके परिजनों ने हॉस्टल में उसके दोस्तों से संपर्क किया. लेकिन किसी तरह की मदद पहुंचने से पहले ही सिद्धेश ने आत्मघाती कदम उठा लिया था.माटुंगा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आईआईटी बॉम्बे में भी हुई थी ऐसी ही घटना

इससे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में भी एक छात्र की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया था. दरअसल आईआईटी बॉम्बे के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे का शव 18 सितंबर को उनके हॉस्टल के कमरे में मिला था. इसको लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन भी हुआ था. आत्महत्या करने वाले छात्र के पिता ने पवई पुलिस स्टेशन में आईआईटी बॉम्बे के कुछ अधिकारियों और प्रोफेसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी और मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू किया था.

(मुंबई से रूतिक गंकवार की रिपोर्ट)

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