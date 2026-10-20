चमत्कार! केरलम में हजारों फीट ऊंची पहाड़ी से सीधे झील में गिरा यूपी का डॉक्टर, बच गई जान

केरल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वागामोन में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब उत्तर प्रदेश का एक 28 वर्षीय पर्यटक करीब 800 फीट गहरी ढलान में गिर गया. हादसा नेचुरल इन्फिनिटी पूल के पास हुआ, जहां पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय युवक का पैर फिसल गया. गंभीर चोट लगने के कारण वह खुद चलने में असमर्थ हो गया. सूचना मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची और कठिन भूभाग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. बाद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वागामोन घूमने पहुंचे थे पर्यटक

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फायर एंड रेस्क्यू विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घायल पर्यटक की पहचान 28 वर्षीय सुखिया जैन के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. बताया गया है कि वह पेशे से डॉक्टर हैं और केरल घूमने आए थे. सोमवार को वह वागामोन से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित नेचुरल इन्फिनिटी पूल क्षेत्र में पहुंचे थे. इसी दौरान पहाड़ी रास्ते को पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया.

पैर फिसलने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुखिया जैन पूल के पास बने पहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे करीब 800 फीट नीचे खाईनुमा क्षेत्र में जा गिरे. हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गए. दुर्गम पहाड़ी इलाके के कारण उनके लिए खुद बाहर निकलना संभव नहीं था.

फायर एंड रेस्क्यू टीम ने चलाया अभियान

घटना की सूचना मिलते ही पीरमेड फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग के बीच रेस्क्यू अभियान शुरू किया. फायर एंड रेस्क्यू के एक अधिकारी ने बताया कि युवक का पैर फिसलने से फ्रैक्चर हो गया था. घायल अवस्था में वह चल नहीं पा रहे थे, इसलिए टीम ने उन्हें नीचे से सुरक्षित ऊपर पहुंचाया.

एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया

रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद घायल पर्यटक को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया. जहां उनका उपचार शुरू किया गया. अधिकारियों के अनुसार समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई के कारण पर्यटक की जान बच गई. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है.

पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है वागामोन

वागामोन केरल के लोकप्रिय हिल स्टेशनों में गिना जाता है. यहां की पहाड़ियां, घाटियां और प्राकृतिक इन्फिनिटी पूल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. हालांकि दुर्गम पहाड़ी रास्तों और फिसलन वाले क्षेत्रों में जरा सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. फिलहाल डॉक्टर सुखिया जैन का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

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