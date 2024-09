मणिपुर में एक और ड्रोन बम हमले में तीन जख्मी, इलाके में फैला तनाव

मणिपुर (Manipur) के सेनजम चिरांग में आज एक और ड्रोन बम हमले में तीन लोग घायल हो गए. मणिपुर पुलिस (Manipur Police) ने एक्स पर एक बयान में यह जानकारी दी है. साथ ही कहा है कि सुरक्षा बल इलाके में हैं. यह ताजा हमला "संदिग्ध कुकी विद्रोहियों" द्वारा लॉन्च कई ड्रोनों द्वारा इंफाल पश्चिम जिले के कौट्रुक गांव में बम गिराए (Manipur Dron Attack) जाने के एक दिन बाद हुआ है.

इंफाल पश्चिम जिले के सेनजम चिरांग में आज शाम 6.20 बजे ड्रोन से दो बम गिराए गए. तीन घायलों में से एक की पहचान वाथम सनातोनबी देवी के रूप में हुई है. बम हमले के कारण उनके घर में छेद हो गया.

Today (02.09.2024) in a similar bomb attack using drones at Senjam Chirang Maning Leikai, Imphal West District, three civilians were injured. Security forces are in the area to repulse the attack.

वहीं अज्ञात लोगों ने सोमवार सुबह 4 बजे इंफाल पूर्वी जिले के सगोलमांग में इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की एक चौकी पर भी हमला किया. सूत्रों ने बताया कि भागने से पहले उन्होंने दो असॉल्ट राइफलें और एक हल्की मशीनगन छीन ली.

संदिग्ध कुकी विद्रोहियों की ओर से कल की गई गोलीबारी और ड्रोन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई थी और 12 साल की एक लड़की सहित नौ लोग घायल हुए थे. घायल लड़की मरने वाली एक महिला की बेटी थी. उसकी मां के सिर में गोली लगी थी.

इंफाल घाटी में सिविल समूहों और तलहटी के पास के निवासियों का सवाल है कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं.

मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने आज केंद्र से कहा कि यदि उनकी मौजूदगी हिंसा को रोकने में विफल रहती है तो राज्य से केंद्रीय बलों को हटा लिया जाए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में इमो सिंह ने कहा कि यदि केंद्रीय बल परिणाम देने में विफल हैं तो जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाली के प्रयासों में राज्य के सुरक्षाकर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए.

