मजदूरों की टारगेट किलिंग और CRPF पर हमले के मास्टरमाइंड लतीफ भट समेत दो आतंकी एनकाउंटर में ढेर



जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बड़ा एनकाउंटर हुआ है. इसमें लश्कर के आतंकी कमांडर लतीफ भट को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है. इसमें उसका एक साथी भी मारा गया है. लतीफ भट पिछले दिनों सीआरपीएफ पर हुए हमले और मजदूरों की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड था. उसे मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है. बीते कई दिनों से उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा था. अब्दुल लतीफ भट के आतंकवाद से जुड़ने की कहानी भी चर्चा में रही है. 22 साल का लतीफ कभी कारपेंटर का काम करता था, लेकिन फिर आतंकी संगठन का हिस्सा बन गया.

सुरक्षा बलों के अनुसार वह कश्मीर घाटी का इकलौता सक्रिय आतंकवादी था, जो स्थानीय मूल का था. उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. वह कुलगाम जिले के ही एक गांव का रहने वाला था. उसने 12वीं तक की पढ़ाई के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी. इसके बाद वह एक जगह पर कारपेंटर के तौर पर काम करने लगा था. वह 19 नवंबर 2025 को अपना घर से लापता हो गया था. परिवार ने उसके गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस बरामद नहीं कर सकी. अंत में जानकारी मिली थी कि वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया है.



अब्दुल लतीफ भट को लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कराने वाले हैंडलर्स सज्जाद गुल और जाकिर अहमद गनी थे. बीते कुछ वक्त में अब्दुल लतीफ भट ने कई आतंकी खड़े करने की कोशिश की थी. वह सुरक्षा बलों की हाई प्रोफाइल लिस्ट में शामिल था. पुलिस और सुरक्षा बलों को उसकी कई मामलों में लाश थी. वह अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हमले का आरोपी था. सुरक्षा बलों ने उसकी कई बार घेरेबंदी की थी, लेकिन वह बच निकलता था. आखिरी बार दिसंबर 2025 में अनंतनाग में वह एक एनकाउंटर में बचकर भाग गया था. हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के बाद अब्दुल लतीफ भट एक ऐसा नया युवा आतंकी था, जो बीते कुछ समय में दहशतगर्दी का पोस्टरबॉय बन गया था.