कर्नाटक में दिल दहलाने वाली वारदात! मां-बाप के झगड़े में बीच-बचाव कर रहे बेटे को पिता ने मार डाला

कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. चौडानायकानापाल्या गांव में 16 साल के एक लड़के की उसके ही पिता ने कथित तौर पर हत्या कर दी. लड़का अपने माता-पिता के बीच हो रहे घरेलू झगड़े में बीच-बचाव कर रहा था, इसी से गुस्साए पिता ने पत्नी को घर से बाहर निकालकर बेटे को अंदर बंद कर दिया और लोहे की रॉड से पीटकर उसकी जान ले ली.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना कर्नाटक के तुमकुर जिले की है. जिले के चौडानायकानापाल्या गांव में 16 साल के एक लड़के की उसके पिता ने कथित तौर पर हत्या कर दी. लड़का अपने माता-पिता के बीच हो रहे घरेलू झगड़े में दखल दे रहा था.

जब माता-पिता के बीच झगड़े में लड़का बीच-बचाव करने आया तो आरोपी नंजेगौड़ा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और अपने बेटे सुनील को घर के अंदर बंद कर दिया. इसके बाद पिता ने बेटे को लोहे की रॉड (क्रॉबार) से पीटकर उसकी हत्या कर दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, नंजेगौड़ा शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ता रहता था. रविवार को भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें सुनील ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इससे नाराज होकर नंजेगौड़ा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, बेटे सुनील को अंदर बंद कर लिया और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स नंजेगौड़ा को हिरासत में ले लिया. नंजेगौड़ा की इस हरकत से गुस्साए गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए और पुलिस की हिरासत में लिए जाने के दौरान उसकी पिटाई की.

कुनिगल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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